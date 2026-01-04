Nākamnedēļ atgriezīsies sals un turpinās palielināties sniega segas biezums.
Sabiedrība
Šodien 13:08
Nākamnedēļ atgriezīsies sals un turpinās palielināties sniega segas biezums
Nākamnedēļ visā Latvijā atgriezīsies sals un turpinās palielināties sniega segas biezums, liecina sinoptiķu prognozes.
Pirmdien un otrdien laiks būs diezgan mākoņains, tikai vietām starp tiem izsprauksies kāds saules stars. Mākoņi aizvien daudzviet palaikam atnesīs snigšanu. Šajās dienās gaiss pakāpeniski kļūs arvien aukstāks, gaisa temperatūrai pārsvarā pieturoties no -3 līdz -8 grādiem.
No nedēļas vidus dominēs anticiklona darbība, kas nesīs sausāku laiku, kā arī biežāk starp mākoņiem uzspīdēs saule.
Sals pastiprināsies un pieturēsies gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā. Termometra stabiņš atsevišķos rajonos pietuvosies -15 grādu atzīmei.