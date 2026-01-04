Jelgavas slimnīcā 2026. gadā pirmais piedzimis puika
foto: Evija Trifanova/LETA
Jelgavas slimnīcā 2026. gadā pirmais piedzimis puika.
Jelgavas slimnīcā 2026. gadā pirmais piedzimis puika

Pirmais mazulis, kurš 2026. gadā piedzimis Jelgavas pilsētas slimnīcā, ir puisēns Māris – mazais jelgavnieks Jelgavas pilsētas slimnīcā pasaulē nāca 4. janvārī pulksten 5.08. Puisēns piedzima 2800 gramus smags un 54 centimetrus garš. Aizvadītais – 2025. – gads Jelgavas slimnīcā noslēdzies ar 576 jaundzimušajiem.

Jelgavas pilsētas slimnīcas Dzemdību un ginekoloģijas nodaļa informē, ka aizvadītajā gadā janvārī piedzima 40 bērni, februārī – 49, martā – 49, aprīlī – 57, maijā – 40, jūnijā – 41 bērniņš, jūlijā – 54, augustā – 55  bērniņi, septembrī – 56 bērniņi, oktobrī – 50, novembrī – 43 bērniņi, savukārt gada noslēgumā – decembrī, slimnīcā piedzimuši 42 bērniņi. 

2025. gadā Jelgavā piedzimušas 267 meitenes un 309 zēni, tai skaitā  divi dvīņu pāri.


 

