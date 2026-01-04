Krimināllikuma grozījumi nav piemērotākais risinājums dzimuma maiņas jautājumos, uzskata tiesībsardze
Saeimā iesniegtais likumprojekts, kas paredz kriminalizēt bērnu dzimuma maiņas medicīniskās manipulācijas, nav juridiski pamatots, vēstulē Saeimas Juridiskajai komisijai norādījusi tiesībsardze Karina Palkova.
Viņasprāt, šādas ārstēšanas metodes ir uzskatāmas par eksperimentālām un var radīt neatgriezenisku kaitējumu veselībai, tomēr Krimināllikuma paplašināšana šajā jomā varētu radīt riskus individuālu klīnisku gadījumu ārstēšanā, piemēram, interseksuāliem bērniem.
Tiesībsardze norāda, ka jau pastāv vispārīgi krimināltiesību panti par neatļautu ārstniecību un nolaidību, tādēļ specifisku aizliegumu noteikšana būtu risināma citos tiesību aktos, piemēram, Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā.
Viņa aicina izstrādāt uz pierādījumiem balstītas vadlīnijas sadarbībā ar kompetentām medicīnas institūcijām, lai nodrošinātu bērnu tiesības uz kvalitatīvu un drošu ārstēšanu, nevis ieviest regulējumu Krimināllikumā.
Kā vēstīts, parlamentārieši septembra vidū nodeva vērtēšanai Juridiskajā komisijā opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) izstrādātos grozījumus Krimināllikumā, ar kuriem rosināts noteikt sodus saistībā ar nepilngadīgo dzimuma maiņu.
LPV rosinātais likumprojekts ceļu parlamentā sāka, kopā ar opozīciju balsojot valdošās koalīcijas dalībniecei - Zaļo un zemnieku savienībai. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu.
LPV deputāti rosina papildināt Krimināllikumu ar jaunu pantu, lai noteiktu, ka par nepilngadīgas personas medicīniska dzimuma maiņas veikšanu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Par pubertātes bloķēšanu un kroshormonālās terapijas izmantošanu pret nepilngadīgu personu ar mērķi veikt dzimuma maiņu LPV deputāti rosina sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar probācijas uzraudzību vai ar sabiedrisko darbu. Par nepilngadīgā "apzinātu novadīšanu līdz dzimuma maiņai, pubertātes bloķēšanai vai krāshormonālās terapijas manipulācijām" rosināts sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem, ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, ar probācijas uzraudzību vai ar sabiedrisko darbu.