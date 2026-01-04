Šis gads varētu aizritēt populisma zīmē, vērtē JV frakcijas vadītājs
Šis gads, visticamāk, būs līdzīgs aizvadītajam, kas parlamenta darbā iezīmējās ar priekšvēlēšanu perioda populismu, vērtēja "Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
Viņš prognozēja, ka arī turpmāk populistiskas tendences varētu saglabāties, tāpēc viens no galvenajiem uzdevumiem būs nepieļaut bīstamus un populistiskus lēmumus, ko parlaments varētu mēģināt pieņemt "priekšvēlēšanu skurbulī".
Viņš norādīja, ka būtiski ir pabeigt iepriekš atliktos darbus birokrātijas samazināšanā, kas prasīs papildu grozījumus likumos. Darba grupa birokrātijas mazināšanai nāks klajā ar priekšlikumiem, un parlamentam tie būs jāīsteno ātri, nevilcinoties, kā tas notika iepriekš, uzsvēra Jurēvics.
Jurēvics akcentēja arī imigrācijas politikas sakārtošanu. Viņaprāt, imigrācijas likumiem jābūt stingrākiem un saprotamākiem, lai Latvija spētu piesaistīt kvalificētus un ekonomikai noderīgus cilvēkus, vienlaikus izslēdzot tos, kas mēģina izmantot sistēmu, nedodot valstij pievienoto vērtību.
Ministru kabinets jau ir pieņēmis ziņojumu par nepieciešamajiem grozījumiem, un parlamentam tie jāīsteno bez kavēšanās, uzsvēra politiķis.
Vēl viena prioritāte, pēc Jurēvica domām, ir valsts valodas stiprināšana. Šī gada pirmajā pusē paredzētas vairākas iniciatīvas, tostarp likumprojekts par sodu palielināšanu personām, kas agresīvi vēršas pret valsts valodu vai to nicina, kā arī citas aktivitātes valodas nostiprināšanai.