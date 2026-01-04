Melnais strazds ziemā.
Šodien 08:29
Svētdien Latvijā daudzviet snigs
Svētdien Latvijā daudzviet snigs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Dienā būs mākoņains laiks, brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet daudzviet snigs.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs mīnus 1, mīnus 5 grādi, bet jūras piekrastē ap 0.
Rīgā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks. Arī galvaspilsētā palaikam gaidāms sniegs.
Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs mīnus 1, mīnus 2 grādi.