Svētdien Latvijā daudzviet snigs
foto: Paula Čurkste/LETA
Melnais strazds ziemā.
Sabiedrība

Svētdien Latvijā daudzviet snigs

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Svētdien Latvijā daudzviet snigs, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Svētdien Latvijā daudzviet snigs ...

Dienā būs mākoņains laiks, brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet daudzviet snigs.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs mīnus 1, mīnus 5 grādi, bet jūras piekrastē ap 0.

Rīgā saglabāsies lielākoties mākoņains laiks. Arī galvaspilsētā palaikam gaidāms sniegs.

Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un maksimālā gaisa temperatūra būs mīnus 1, mīnus 2 grādi.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļiLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

Citi šobrīd lasa