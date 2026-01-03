Apsūdz vīrieti par dzīvesbiedres izvarošanas un nonāvēšanas mēģinājumu
Austrumzemgales prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu pret vīrieti par dzīvesbiedres izvarošanas un nonāvēšanas mēģinājumu, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.
Vīrietis apsūdzēts par to, ka vardarbīgi apgājās ar personu, ar kuru ir pastāvīgās intīmās attiecībās un ir kopīga saimniecība, nodarot tai fiziskas ciešanas, kā arī par šīs personas izvarošanas un nonāvēšanas mēģinājumu.
Apsūdzētais, atrodoties savā dzīvesvietā kopā ar cietušo, ar kuru dzīvo kopīgā saimniecībā un ir pastāvīgās intīmās attiecībās, pēc kopīgas alkohola lietošanas sāka ar sievieti konfliktu.
Konflikta laikā, būdams agresīvi noskaņots, apsūdzētais apsaukāja cietušo un sita ar dūrēm pa galvu un citām ķermeņa daļām.
Tāpat, būdams alkohola ietekmē un agresīvi noskaņots, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi pret cietušās gribu, lietojot vardarbību, mēģināja veikt dzimumaktu, taču to neizdarīja līdz galam, jo cietusī pretojās un spēra ar kājām.
Pēkšņu dusmu vadīts slepkavības nolūkā, vīrietis ar vienu roku satvēra gultā gulošu sievieti aiz kakla un to spieda, savukārt ar otru roku uzlika viņai uz sejas spilvenu un, stipri to spiežot klāt, mēģināja viņu nosmacēt.
Savu noziegumu apsūdzētais līdz galam neizdarīja, jo iezvanījās telefons un viņš savas darbības pārtrauca.