Parakstu vākšana par ģimenes jēdzienu Satversmē sākusies gausi
Kopš 26. novembra par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē savākti mazāk nekā 30 paraksti.
Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) parakstu vākšanai novembrī reģistrēja biedrības "Latvijas vīru biedrība" iesniegto likumprojektu, kas paredzētu "tradicionālās ģimenes" definīcijas ierakstīšanu Satversmes 110. pantā.
Piedāvātie grozījumi paredz noteikt, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību - savienību starp vīrieti un sievieti - un ģimeni, kuras pamatā ir laulība, asinsradniecība vai adopcija, kā arī valsts aizsargā bērna tiesības, tostarp arī tiesības augt ģimenē, kuras pamats ir māte sieviete un tēvs vīrietis.
Par Satversmes grozījumu ierosināšanu vēlētājiem vēl ir iespēja parakstīties līdz 2026. gada 25. novembrim.
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Parakstīties par CVK reģistrētām iniciatīvām vēlētāji var elektroniski portālā "Latvija.lv" vai apliecinot parakstu pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja.
Parakstīties par iniciatīvām iespējams arī ārvalstīs Latvijas pārstāvniecībās pie konsulārajām amatpersonām, kuras ir tiesīgas veikt notariālās funkcijas.
Lai likumprojekts tiktu iesniegts Saeimā, tas jāparaksta vismaz 10% balsstiesīgo iedzīvotāju.
Šī ir jau piektā reize, kad biedrība "Latvijas vīru biedrība" pēdējo gadu laikā iesniegusi CVK likumprojektu, lai panāktu "tradicionālās ģimenes" definīcijas ierakstīšanu Satversmes 110. pantā. Pēdējo reizi parakstu vākšana noslēdzās 2025. gada 27. septembrī, un kopā tika savākti 1097 paraksti.