Toms Stūrmanis.
112
Šodien 13:20
Policija meklē 1990. gadā dzimušo Tomu Stūrmani, kurš pēdējo reizi redzēts Iļģuciemā
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Rietumzemgales iecirkņa amatpersonas meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1990. gadā dzimušo Tomu Stūrmani.
Vīrietis pēdējo reizi redzēts 2026. gada 1. janvārī ap pulksten 14.00 Rīgā, Lidoņu ielā.
Pazušanas dienā Toms Stūrmanis bija ģērbies džinsu biksēs, tumši zilā jakā, iespējams, dzeltenā cepurē, kājās brūni zābaki.
Policija vērš uzmanību, ka Tomam šobrīd nav uzvilktas brilles, kas redzamas attēlā.
Valsts policija aicina aplūkot attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot 112.