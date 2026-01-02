Šis liks padomāt, pirms nākamreiz kādam ko dāvināt - aptaujā atklājas, ko daļa latviešu dara ar saņemtajām dāvanām
Aptauja atklāj, ko latvieši dara ar saņemtajām dāvanām, ja tās nav gājušas pie sirds.
Gandrīz puse jeb 49% iedzīvotāju pēc svētkiem atdāvina dāvanas, informēja "SEB bankas" pārstāvji, atsaucoties uz veikto aptauju.
Aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijā dāvanas, kas negāja pie sirds, mēdz atdāvināt 49% respondentu, Igaunijā - 42%, bet Lietuvā - 40%. Tāpat katrs desmitais tās ziedo labdarības veikaliem, bet ap 8% aptaujāto tās pārdod. Apmēram tikpat daudz cilvēku lietas, kas nav vajadzīgas, atdod bez maksas, piemēram, sociālā portāla "Facebook" interešu grupās. Vīrieši biežāk neatbilstošas dāvanas patur mājās, savukārt sievietes biežāk tās atdāvina (55%), pārdod (9%) vai atdod bez maksas (8%).
Iedzīvotāju aptauju pēc "SEB bankas" pasūtījuma 2025. gada decembrī veica uzņēmums "Norstat". Tajā piedalījās 1000 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.