Stājas spēkā kārtība mantas konfiskācijai, ja tā sajaukta ar legāli iegūtiem līdzekļiem
Ar šo gadu stājas spēkā grozījumi Noziedzīgi iegūtas mantas konfiskācijas izpildes likumā, kas noteiks kārtību, kādā izpilda tiesas nolēmumu vai prokurora lēmumu par mantas konfiskāciju gadījumos, kad manta ir sajaukta ar legāli iegūtiem līdzekļiem.
Līdz šim likums neparedzēja izpildes kārtību nolēmumiem par mantas konfiskāciju tikai tādos apmēros, kas iegūti noziedzīgā ceļā. Līdz ar to bija nepieciešams risinājums gadījumos, kad noziedzīgi iegūti līdzekļi ir sajaukti ar legāli iegūtiem līdzekļiem, piemēram, nekustamā īpašuma gadījumā.
Izpildot nolēmumu par noziedzīgi iegūtas mantas konfiskāciju, zvērināta tiesu izpildītāja uzdevums ir atsavināt konfiscēto mantu un iegūtos līdzekļus novirzīt cietušajiem nodarītā kaitējuma kompensācijas segšanai, bet atlikumu pārskaitīt valsts budžetā.
Savukārt gadījumos, kad legāla un nelegāla manta būs sajaukta, no mantas atsavināšanas iegūtajiem līdzekļiem valsts budžetā būs pārskaitāma summa noziedzīgi iegūtu līdzekļu apmērā, bet atlikums atzīstams par legāli iegūtiem līdzekļiem.