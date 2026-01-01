Piektdien daudzviet stipri snigs; arī Rīgā sniega sega kļūs biezāka
Arī piektdien turpinās snigt, daudzviet sniega segai palielinoties par diviem līdz četriem centimetriem, bet vietām par pieciem līdz astoņiem centimetriem, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.
Piektdien dienas laikā gaisa temperatūra būs -2...+4 grādu robežās. Galvaspilsētā gaisa temperatūra pa dienu tiek prognozētā 0..+2 grādu robežās.
Naktī ilgstoši, bet dienā pa laikam gaidāmi nokrišņi - lielākoties sniegs, slapjš sniegs. Sinoptiķi prognozē, ka naktī stipri snigs lielākajā teritorijas daļā. Vietām austrumos iespējama atkala.
Naktī pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš, jūras piekrastē dominēs dienvidu, dienvidrietumu vējš. Vēl nakts sākumā vējš saglabāsies brāzmains.
Minimālā gaisa temperatūra naktī rietumos būs no +2…-3 grādiem, bet austrumos nebūs siltāk par -4…-9 grādiem, dažviet būs vēl par kādu grādu aukstāk.
Arī Rīgā mākoņi nesīs ilgstošu sniegu, un nakts laikā sniega segas biezums pieaugs par četriem līdz pieciem centimetriem. Dominēs lēns līdz mērens dienvidu vējš, brāzmās 15 līdz 17 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra būs -3…-4 grādi.