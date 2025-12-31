Par spīti aizliegumam, Rīgā turpina šaut Jaungada salūtu pēc Maskavas laika
Daudzviet Rīgā Jaungada salūtu laida gaisā pēc Maskavas laika (ekrānuzņēmums no "X")
Par spīti aizliegumam, Rīgā turpina šaut Jaungada salūtu pēc Maskavas laika

Kaut gan Rīgas dome noteikusi pirotehnikas lietošanas ierobežojumu, Jaungada dienā to atļaujot tikai vienu stundu no pusnakts līdz plkst. 1, daudzos Rīgas rajonos dzirdama salūta dārdēšana pēc Maskavas laika.

Rīgas dome bija paziņojusi, ka svētkos Pašvaldības policija strādās pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu kārtību un novērstu pārkāpumus, tostarp nelikumīgu uguņošanu. Kur būs tāda iespēja, pirotehnikas izmantošanas pārkāpumi tiks novērsti, pirms to pieļaušanas, sola policija. Pārējos gadījumos policisti centīsies pieķert pārkāpējus uguņošanas brīdī. Ja tas nebūs iespējams, pārkāpums tiks fiksēts, pēc tam identificējot pārkāpēju un tam tiks piemērots sods.

Kā ziņots, šī gada pirmspēdējā sēdē Rīgas dome nolēma aizliegt galvaspilsētā naktīs lietot pirotehniku. Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošana Rīgas pašvaldības teritorijā ārpus telpām būs aizliegta no 1. jūnija līdz 31. augustam no plkst. 23 līdz plkst. 7, bet no 1. septembra līdz 31. maijam - no plkst. 22 līdz 7. Pirotehnikas lietošanas aizliegums neattieksies uz publiskiem pasākumiem, kas būs saskaņoti ar Rīgas pašvaldību, kā arī uz Jaungada dienu no pusnakts līdz plkst. 1.

Tomēr pagaidām izskatās, ka likumsargiem darba pietiks, jo salūta šāvēji aktīvi uzdarbojas dažādos Rīgas rajonos, par ko liecina publikācijas soctīklos, kā arī epizodiska dārdoņa (tiesa, krietni nīkulīgāka nekā pērn) aiz loga, vismaz Purvciemā, kā novēroja jauns.lv. Citos rajonos, izskatās, ka šaušana ir intensīvāka.

Tēmas

KrievijaRīgaRīgas dome

