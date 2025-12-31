Rīgas domes ēka.
Runā Rīga
Šodien 19:40
Rīgas dome izsludinājusi 420 000 eiro iepirkumu ārvalstu vizīšu organizēšanai
Rīgas pašvaldība izsludinājusi 420 000 eiro iepirkumu ārvalstu vizīšu organizēšanai, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Konkursa rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums, nosakot, ka kopējā paredzamā līguma summa visā līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt 420 000 eiro, bet līgumcena vienam gadam - 140 000 eiro.
Sākotnēji līgums tiks slēgts uz vienu gadu ar tiesībām pagarināt tā darbību uz nākamo gadu.
Maksimālais līguma darbības termiņš nedrīkstēs pārsniegt trīs gadu jeb 36 mēnešu periodu.
Pretendentam iepriekšējo trīs gadu laikā jābūt pieredzei līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā vismaz divu līgumu izpildē.
Par katru līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīti vizīšu vai braucienu nodrošināšanas un ar tiem tieši saistīti viesnīcu pakalpojumi vienam pasūtītājam vismaz 25 reizes gadā, no kurām vismaz divās reizēs gada laikā pakalpojumu tiešie saņēmēji ir astoņu vai vairāk cilvēku grupa.
Pieteikumus iepirkumā var iesniegt līdz 2026. gada 15. janvārim.