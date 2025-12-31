Patversme ļoti cer suņu meiteni atrast līdz pusnaktij.
Šodien 15:45
Rīgā izmisīgi tiek meklēta suņu meitene Bella, kas izbijās no salūta un aizbēga. Pastāv bažas, ka viņa ir ievainota
Dzīvnieku patversme "Mežavairogi" aicina iedzīvotāju palīdzību suņu meitenes Bellas meklēšanā - saņemtas ziņas, ka viņu notriekusi mašīna, bet sunīte pēc tam aizbēgusi.
"Lūdzu, palīdziet atrast Bellu. Viņa ir līdzīga vidusāzijas aitu sunim. Sunīte ir mīļa un draudzīga, bet šobrīd ļoti sabijusies," norāda dzīvnieku patversme.
"Bella nobijās no salūta, un izmaucās no kakla siksnas. Pēdējo reizi redzēta Rīgā, Krustpils ielas un Rājumsila ielas apkaimē kur, diemžēl, viņu notrieca automašīna. Pēc notikušā Bella aizbēga un var būt ievainota."
"Aicinām ikvienu, kurš ir redzējis Bellu vai var palīdzēt meklēšanā, nekavējoties sazināties. Bellu ir jāatrod PIRMS sākas salūts, jo trokšņi var viņu vēl vairāk nobiedēt un padarīt atrašanu grūtāku. Tālruņi saziņai: 24422440; 20761018. Ikviens, kurš vēlas iesaistīties meklēšanā – droši zvaniet!" aicina patversme.