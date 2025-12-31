Rīgas reģionā aizvadītajā diennaktī nozagtas divas automašīnas
foto: ekrānuzņēmums/ilustratīvs
Abas automašīnas nozagtas Rīgas reģionā.
Runā Rīga

Rīgas reģionā aizvadītajā diennaktī nozagtas divas automašīnas

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrētas trīs zādzības no mājokļiem un nozagtas arī divas automašīnas, informē Valsts policija.

Rīgas reģionā aizvadītajā diennaktī nozagtas divas...

Pa vienai zādzībai no mājokļa reģistrēta Rīgas reģionā, Vidzemē un Kurzemē. Savukārt abas automašīnas nozagtas Rīgas reģionā. Pagājušajā diennaktī Latvijā nav reģistrēta neviena laupīšana. Policija pagājušajā diennaktī Rīgas reģionā un arī Zemgalē pieņēmusi pa vienam lēmumam par nošķiršanu.

Tēmas

RīgaValsts policijaVidzeme

Citi šobrīd lasa