Rīgas reģionā aizvadītajā diennaktī nozagtas divas automašīnas

Abas automašīnas nozagtas Rīgas reģionā.
Runā Rīga
Šodien 09:44
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrētas trīs zādzības no mājokļiem un nozagtas arī divas automašīnas, informē Valsts policija.
Pa vienai zādzībai no mājokļa reģistrēta Rīgas reģionā, Vidzemē un Kurzemē. Savukārt abas automašīnas nozagtas Rīgas reģionā. Pagājušajā diennaktī Latvijā nav reģistrēta neviena laupīšana. Policija pagājušajā diennaktī Rīgas reģionā un arī Zemgalē pieņēmusi pa vienam lēmumam par nošķiršanu.