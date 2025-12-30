"Narvesen" kiosks atradās Gulbenes centrā, Rīgas ielā 37A (ekrānuzņēmums no "Google Maps")
Novadu ziņas
Šodien 18:00
No šodienas Gulbenē nav “Narvesen” kioska. Latvijas ziemeļaustrumos palicis tikai viens kiosks Alūksnē
30. decembrī Gulbenē darbību izbeidzis “Narvesen” kiosks. Tas nozīmē, ka Latvijas ziemeļaustrumos vienīgais šī uzņēmuma kiosks atrodas Alūksnē.
Vietējais izdevums "Dzirkstele" noskaidroja, ka Rīgas ielā 37A 13 gadus strādājušais kiosks slēgts sliktās finansiālās situācijas dēļ, tomēr uzņēmumā pieļauj iespēju kādreiz pilsētā atgriezties.
Šā gada jūlijā tika slēgts "Narvesen" kiosks Alūksnes centrā Pils ielā 68, arī šajā gadījumā lēmumu pamatojot ar nerentabilitāti. Tādējādi pilsētā palicis vien kiosks Tirgotāju ielā 13. "Narvesen" kiosku Madonā slēdza šā gada martā, bet Smiltenē un Balvos — jau pērn.
Kā liecina "Narvesen.lv" pieejamā karte, uz citiem tuvākajiem šī uzņēmuma kioskiem būs jāmēro tāls ceļš līdz Valmierai, Cēsīm, Jēkabpilij vai Rēzeknei.