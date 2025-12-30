Ziemassvētku brīvdienās Stradiņa slimnīcā šogad biežāk vērsušies pacienti ar vieglām saslimšanām
Ziemassvētku brīvdienu laikā Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) biežāk nekā pērn vērsušies pacienti ar salīdzinoši vieglām veselības problēmām, piemēram, tāpēc, ka svētku laikā beigušās zāles vai nav bijis pieejams ģimenes ārsts, informēja PSKUS Neatliekamās medicīnas centra (NMC) vadītājs Roberts Fūrmanis.
Pērn šādu pacientu bijuši 55, bet šogad - 145, kas ir gandrīz trīskāršs pieaugums un apgrūtina neatliekamās palīdzības darba organizāciju, atzina Fūrmanis.
Vienlaikus viņš skaidroja, ka laika posmā no 20. līdz 30. decembrim, ņemot vērā svētku periodu ar divām darba dienām, noslogojums kopumā bijis līdzīgs pērnajam gadam. Arī pašās svētku dienās - 24., 25. un 26. decembrī - pacientu pieplūdums bijis ierastā līmenī.
Svētku laikā samazinājies stacionēto pacientu īpatsvars. Ja ikdienā stacionē no 28% līdz 31% no kopējās pacientu plūsmas, tad šā gada Ziemassvētku brīvdienās stacionēti 26% pacientu. Slimnīcā norāda, ka tas liecina, ka svētku laikā palīdzību biežāk meklējuši pacienti ar salīdzinoši vieglākām veselības problēmām.
Periodā no 24. līdz 28. decembrim uzņemti 869 pacienti, savukārt intensīvāks pacientu pieplūdums novērots pēc svētkiem - 27. un 28. decembrī.
Laika posmā no vakardienas plkst. 8 līdz šodienas plkst. 8 slimnīcā uzņemti 190 pacienti, kas ir par aptuveni 10% līdz 15% vairāk nekā parasti, turklāt lielākā daļa slimnīcā ieradušies paši. Šajā laikā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādēm nogādāti 85 pacienti, kas ir aptuveni par 10% vairāk nekā ikdienā.
Šobrīd slimnīcā ir jūtama arī gripas epidēmija - katrs trešais gripas slimnieks tiek stacionēts. Katrs gripas pacients prasa izolācijas režīmu gan slimnīcā, gan NMC, kas rada nelielu izaicinājumu ikdienas darbā, atzīmēja Fūrmanis.
Sagaidot Jauno gadu, PSKUS aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību - nepārēsties, atcerēties par alkohola kaitīgumu veselībai, kā arī uzmanīties slidenos laikapstākļos. Tāpat arī būtiski ievērot drošības prasības, lietojot pirotehniku, lai izvairītos no negadījumiem un traumām. PSKUS vēl, lai jaunā gada sagaidīšana nepārvērstos par traģēdiju.