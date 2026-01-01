Preiļu novads atklāj, kurš līdzdalības budžeta projekts guvis vislielāko atbalstu
2025. gada 23. decembrī noslēdzās iedzīvotāju balsošana par Preiļu novada līdzdalības budžeta projektu pieteikumiem. Tagad paziņots, kurš projekta pieteikums guvis vislielāko atbalstu.
2025. gada 23. decembrī noslēdzās iedzīvotāju balsošana par Preiļu novada līdzdalības budžeta projektu pieteikumiem. Balsošana vietnē www.geolatvija.lv norisinājās divas nedēļas. Iedzīvotāji, kuri deklarējuši dzīvesvietu Preiļu novadā, varēja balsot par kādu no piecām projektu iecerēm. Kopumā nobalsoja 809 iedzīvotāji. Lielāko balsu skaitu jeb 254 balsis ieguva projekta pieteikums “Vasaras diennakts nometņu "Atklāj un Piedzīvo" organizēšana Preiļu novada bērniem un vecākiem.”
Projekta ietvaros paredzēts īstenot četras dažādas piecu dienu vasaras diennakts nometnes bērniem un jauniešiem. Paredzēts, ka nometnēs piedalīsies 80 bērni no 6 līdz 17 gadiem. Tāpat arī paredzēts īstenot trīs dienu vecāku nometni “Kopā dabā un izaugsmē”, kurā piedalīsies 20 vecāki.
Iedzīvotāji balsoja arī par citiem projektu pieteikumiem. “Atpūtas sala Jasmuižā” ieguva 194 balsis, “Sīļukalna sporta laukuma atjaunošana” ieguva 191 balsi, “Kostigu un Červoniku kapsētu teritoriju labiekārtošana” ieguva 118 balsis un “Velosipēdu pašapkalpošanās stacija ar nojumi” ieguva 52 balsis.
Saskaņā ar nolikumu, projekta ieceri “Vasaras diennakts nometņu "Atklāj un Piedzīvo" organizēšana Preiļu novada bērniem un vecākiem” Preiļu novada pašvaldība īstenos divu gadu laikā.