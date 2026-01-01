Noskaidroti Ķekavas novada labākie novusa meistari
27. decembrī, Ķekavas sporta klubā tika aizvadīts Ķekavas novada individuālais čempionāts novusā, kurā piedalījās 48 dalībnieki.
Sporta grupā konkurence izrādījās visciešākā — startēja 24 dalībnieki, kas nozīmēja, ka katrs punkts varēja izšķirt vietu kopvērtējumā, Tautas grupā piedalījās 15, bet Sieviešu grupā spēkiem mērojās 9 dalībnieces. Visi sacentās vienotā turnīrā, kopumā izspēlējot 11 kārtas, kas ļāva godīgi noskaidrot labākos un nodrošināja līdzvērtīgu iespēju ikvienam, jo katrs dalībnieks aizvadīja pietiekamu spēļu skaitu pret dažādas meistarības pretiniekiem un varēja atspēkot neveiksmes atsevišķos dueļos.
Apbalvoto saraksts un rezultāti:
Sporta grupa — 1. vieta: Jānis Dūmiņš; 2. vieta: Ainārs Grosens; 3. vieta: Andis Kušķis. Spraigā konkurencē uzvarētājs apliecināja stabilitāti visas dienas garumā, savukārt pārējie laureāti demonstrēja vienmērīgu sniegumu izšķirošajos mačos.
Tautas grupa — 1. vieta: Edijs Biļkins; 2. vieta: Vladimirs Mihnovskis; 3. vieta: Aivars Grīnbergs. Šeit īpaši izcēlās jauno dalībnieku cīņasspars un pieredzējušo spēlētāju meistarība, kas nodrošināja neprognozējamus rezultātus līdz pat pēdējai kārtai.
Sieviešu grupa — 1. vieta: Natālija Čudare; 2. vieta: Ināra More; 3. vieta: Solveiga Elksne. Laureātes nodemonstrēja tehniski precīzu un taktiskiem risinājumiem bagātu spēli, kas vairākkārtīgi izšķīrās tikai pašās galotnēs.
