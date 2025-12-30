Gada pēdējā rītā dažviet Kurzemē gaisa temperatūra noslīdēs zem -10 grādiem
31. decembra rītā gaisa temperatūra Latvijā pazemināsies līdz -2..-9 grādiem, bet vietām Kurzemē, izklīstot mākoņiem un norimstot vējam, gaiss atdzisīs līdz -12 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Vietām snigs un putinās, diena būs lielākoties saulaina. Vecgada dienā neliels sniegs gaidāms Latgalē un Vidzemes austrumos, snigšana iespējama arī dažviet piekrastē.
Vējš lēni līdz mēreni stipri pūtīs no ziemeļu puses, naktī piekrastē saglabāsies brāzmas līdz 19 metriem sekundē.
Dienas vidū gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -2..-7 grādiem, Vecgada vakarā tā daudzviet būs zemāka par -10 grādiem, Jaungada naktī Vidzemē un Latgalē gaidāms sals līdz 18 grādiem.
Rīgā gada pēdējā dienā būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs sniegs. Pūtīs mērens ziemelis, naktī pie jūras gaidāmas brāzmas līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no rīta un dienā būs -3..-5 grādi; svētku vakarā, iestājoties bezvējam, termometra stabiņš noslīdēs dažus grādus zemāk.