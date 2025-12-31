Ķekavas novada teritorijā aizliegts atrasties uz publisko ūdenstilpju ledus
Ņemot vērā, ka tuvākajā laikā gaisa temperatūra pazemināsies un laikapstākļi saglabāsies mainīgi, savukārt situācija uz ūdenstilpēm var strauji mainīties un kļūt bīstama iedzīvotāju drošībai, ir izdots rīkojums par aizliegumu atrasties uz Ķekavas novada teritorijā esošo publisko ūdenstilpju ledus.
Pamatojoties uz esošajiem laikapstākļiem, faktisko ledus stāvokli publiskajās ūdenstilpnēs un prognozēm, kas, atrodoties uz ledus, var apdraudēt dzīvību un veselību, kā arī ievērojot Pašvaldību likuma 22. panta pirmās daļas 15. punktu un Zemes pārvaldības likuma 15. panta astoto daļu par pašvaldības tiesībām noteikt aizliegumu uz iekšzemes publisko ūdeņu, citu tās valdījumā esošo ūdeņu un piegulošās jūras piekrastes ūdeņu ledus bīstamās vietās:
- aizliegts atrasties uz Ķekavas novada iekšzemes publisko ūdeņu un citu pašvaldības valdījumā esošo ūdeņu ledus, ja biezums nepārsniedz 15 cm;
- saskaņā ar Administratīvo sodu likuma 9. pantu par aizlieguma pārkāpšanu var piemērot naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām;
- aizlieguma ievērošanu kontrolē Ķekavas novada pašvaldības policija.
Kāpjot uz ledus, tiek apdraudēta arī citu, īpaši bērnu, dzīvība — redzot pieaugušos uz ledus, viņi maldīgi pieņem, ka tas ir droši.
Ledus veidojas pakāpeniski no krasta, tāpēc tuvāk vidum tas ir nevienmērīgs un bīstams. Plānāks tas ir vietās, kur ietek rūpnieciskie ūdeņi, pie tiltiem, niedru un krūmu joslās, kā arī pie citiem priekšmetiem.
Ja cilvēks ielūst, jāsaglabā miers, jāelpo lēni un dziļi, galva virs ūdens. Jāmēģina uzlikt rokas uz ledus, ar krūtīm uzgulties uz malas un izstumt sevi laukā. Neceļoties kājās, jāritinās prom no bīstamās vietas vai jārāpo uz krastu pa atnākto ceļu.
Ķekavas novada pašvaldības policija aicina neriskēt un būt līdzatbildīgiem. Ledus veidošanās laikā uz tā atrasties ir īpaši bīstami. Lūgums pieskatīt mājdzīvniekus un pārrunāt ar bērniem drošību. Nelaimes gadījumā nekavējoties zvaniet 112 vai 67937102.