Ķekavā būvdarbu laikā ierobežos gājēju kustību: noteikti apvedceļi skolēniem un iedzīvotājiem
Apvienotā gājēju ceļa un veloceliņa izbūves laikā Ķekavā vairākos ielu posmos tiks ieviesti pagaidu gājēju kustības ierobežojumi un aizliegumi, īpaši teritorijās, kur norisinās aktīvi būvdarbi.
Izmaiņas attieksies uz maršrutiem Odukalna, Dārznieku ielas un Vimbukroga virzienā, tostarp ceļiem uz izglītības iestādēm.
Kur gājēju kustība būs ierobežota vai aizliegta?
Odukalna – Vecās Ķekavas posms
Būvdarbu zonā atsevišķās vietās gājēju kustība būs ierobežota vai aizliegta. Šeit tiks izvietotas ceļa zīmes “Gājējiem iet aizliegts”.
Apvedceļš: ieteicams izmantot iekškvartālu ielas un pagaidu gājēju maršrutus, kas norādīti ar zīmēm “Gājēju ceļš”.
Dārznieku iela un Rīgas ielas posmi
Šajos posmos paredzēta pastiprināta satiksmes organizācija – daļa gājēju kustības tiks novirzīta vai slēgta.
Apvedceļš: pārvietošanās pa dzīvojamo zonu ielām un norādītajiem pagaidu maršrutiem, sekojot izvietotajām ceļa zīmēm.
Vimbukroga virziens uz Ķekavas centru
Gar galveno ceļa asi gājēju kustība būvdarbu laikā būs atļauta tikai pa norobežotiem koridoriem.
Apvedceļš: paredzēti pagaidu gājēju tuneļi un droši maršruti līdz skolām un citām izglītības iestādēm.
Būvdarbu zonās tiks izvietotas ceļa zīmes “Gājēju ceļš” un “Gājējiem iet aizliegts”, kā arī barjeras un norobežojumi. Aicinām iedzīvotājus un skolēnus stingri ievērot pagaidu norādes, jo pārvietošanās slēgtajos posmos var būt bīstama.