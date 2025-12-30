Talsos atkal godina Zelta kāzu pāri
Jau oktobrī Talsos tika atzīmētas Zelta kāzas Erķenu ģimenei, tas licis sadūšoties vēl vienam Zelta pārim, un gada nogalē atkal viens svinīgs prieka brīdis. 27. decembrī, Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļā Zelta kāzu jubileju atzīmēja Arnis un Rudīte Drengeri, pavēstīja Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja vietniece Daiga Muceniece.
Pirms 50 gadiem, tālajā 1975. gadā, 27. decembrī Talsu rajona Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā Arnis un Rudīte teica viens otram „Jā” vārdu. Ģimenē izaudzināti un izskoloti četri bērni, ir septiņi mazbērni. Arnis un Rudīte ir talsenieki un viņu sirdis pieder Talsiem. Abi ir aktīvi kultūras pasākumu apmeklētāji, mīl doties garās pastaigās pa Talsu ielām, un vienmēr acis iedegas, ja runa ir par Talsiem. Abi ir aktīvi balles deju kluba „Tango” dalībnieki.
Zelta pāri svinīgajā pasākumā sveica ģimenes locekļi, bērni, mazbērni un plašs radu loks, draugi, kā arī Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš, kurš apliecināja, ka kādā no tikšanās reizēm ir pamanījis Rudīti, kura ir aktīva pilsētas iedzīvotāja, un kurai rūp, kas notiek Talsos. Pēc svinīgā pasākuma Arnis un Rudīte dalījās atmiņās par savu iepazīšanās laiku, stāstot par kopīgo dzīves ritējumu, un rādot fotogrāfijas.