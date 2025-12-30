Jaungada naktī gaidāms bargs sals, bet gads iesāksies ar puteni
Vecgada dienā un Jaungada naktī daudzviet Latvijā būs skaidras debesis, tādēļ pastiprināsies sals, bet jau 1. janvārī Latviju no rietumiem šķērsos plaša nokrišņu zona, palaikam snigs un putinās arī turpmākajās dienās, prognozē sinoptiķi.
Naktī uz 31. decembri vietām snigs un putinās, zemākā gaisa temperatūra gaidāma no rīta Kurzemē, kur, izklīstot mākoņiem un norimstot vējam, tā vietām pazemināsies līdz -10..-12 grādiem.
2025. gada pēdējā diena valsts lielākajā daļā būs saulaina, vairāk mākoņu saglabāsies galējos austrumos, snigšana iespējama arī dažviet piekrastē. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļu vējam, gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par -1..-7 grādiem.
Jaungada naktī vietām uzsnigs, zem skaidrām debesīm Latvijas austrumu daļā termometra stabiņš noslīdēs līdz pat -15..-18 grādiem. Pūtīs lēns vējš.
Janvāra pirmajā dienā no rietumiem apmāksies debesis, sāks snigt un putināt, vietām snigs stipri, bet vakarā Kurzemes rietumos gaidāms arī lietus. Piektdien, 2. janvārī, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -1..+4 grādiem, daudzviet gaidāms sniegs un neliels lietus, pūtīs brāzmains dienvidu vējš.
Nedēļas izskaņā palaikam snigs, vietām iespējams stiprs sniegs un putenis, gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā būs nedaudz zem nulles.
Atbilstoši "Global Forecast System" prognozei sniega biezums nedēļas beigās daudzviet sasniegs 15-25 centimetrus. Visvairāk nokrišņu būs Kurzemē, bet šajā reģionā biežāk gaidāms atkusnis un sniega kušana.
Ūdenstilpēs turpinās veidoties ledus. Hidrologi atgādina, ka jaunais ledus ir plāns un kāpt uz tā ir bīstami.