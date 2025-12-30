Latgalē aizturēts krāpšanas shēmā iesaistīts naudas kurjers; cietusī ievietoja naudu pakomātā
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas, veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības šā gada 19. decembrī, Augšdaugavas novadā aizturēja naudas kurjeru – 1990. gadā dzimušu vīrieti. Zināms, ka vīrietis krāpšanas shēmā pildīja naudas kurjera lomu un viņam izdevās izkrāpt naudu no vairākām personām. Jāmin, ka 1990. gadā dzimušajam Ukrainas pilsonim piemērots apcietinājums. Valsts policijā ir uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
2025. gada 19. decembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas, ciešā sadarbībā ar Daugavpils pilsētas pašvaldības policiju, aizturēja Augšdaugavas novada Līksnas pagastā Ukrainas pilsoni, 1990. gadā dzimušu vīrieti, kurš telefonkrāpšanas shēmā pildīja naudas kurjera lomu. Aizturēšanas brīdī pie personas atrada bankas kartes un skaidru naudu. Šā gada 21. decembrī tiesa piemēroja vīrietim drošības līdzekli – apcietinājumu.
Policijas rīcībā ir informācija, ka vīrietis, iespējams varētu būt saistīts ar vairākiem krāpšanas gadījumiem. Vienā gadījumā, kad kādai sievietei Daugavpilī šā gada 8. decembrī piezvanīja nenoskaidrotas personas, kurām izdevās viņu pierunāt noformēt aizdevumu. Sieviete noformēja divus aizdevumus uz kopējo summu 11 000 un pārskaitīja šos naudas līdzekļus uz krāpnieku norādītiem bankas kontiem, kā arī ievietoja kādā pakomātā skaidru naudu – 1 400 eiro un divas bankas kartes. Valsts policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess.
Veicot izmeklēšanu iepriekš uzsāktā kriminālprocesā likumsargi noskaidroja, ka vīrietis, izmantojot citas personas bankas karti, kuru izņēma no pakomāta, veica skaidras naudas – 800 eiro izņemšanu.
Saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem Valsts policijā ir uzsākti kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta otrās daļas, proti, par krāpšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Paredzēts sods – brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskie darbi vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Tāpat arī pēc Krimināllikuma 193. panta otrās daļas, proti, par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu, vai par nolaupīta maksāšanas līdzekļa iegūšanu, glabāšanu, pārvietošanu vai izplatīšanu. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.