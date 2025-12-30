Jaunais gads var nepatīkami pārsteigt: apdrošinātāji norāda uz riskiem, par kuriem daudzi aizmirst
Jaungada pirmās dienas nes ne tikai svētku sajūtu, bet arī paaugstinātu risku ikdienas negadījumiem. Apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmuma Balcia apkopotie dati rāda, ka tieši šajā periodā būtiski pieaug gan satiksmes negadījumu, gan citu nelaimes gadījumu skaits.
2025. gadā 69% no pirmajā Jaunā gada nedēļā saņemtajiem apdrošināšanas pieteikumiem bijuši saistīti ar negadījumiem uz ceļa. Dārgākais zaudējums sasniedzis 35 tūkstošus eiro, kas radies, autovadītājam apgrūtinātas redzamības apstākļos izvairoties no uz ceļa esoša šķēršļa un saduroties ar pretim braucošo automašīnu. Vienlaikus 15 % no visiem ceļu satiksmes negadījumiem rezultējušies katrs vairāk nekā 4 tūkstošu lielos zaudējumos, kas norāda uz augstu finansiālo risku pat šķietami ikdienišķās situācijās. Liela daļa apdrošināšanas pieteikumu saistīti tieši ar spēkrata nesavaldīšanu uz slidena ceļa vai neuzmanības kļūdām, veicot pagriezienus vai nepamanot citus uz ceļa esošos automobiļus.
“Jaungada pirmajās dienās satiksme bieži vien ir maldinoša – no vienas puses tā varētu šķist mierīgāka, taču tajā pašā laikā uz ceļiem ir no svinībām noguruši vai laikapstākļu pārsteigti autovadītāji. Tas būtiski palielina negadījumu risku, kas var beigties ar robu gan veselībā, gan ģimenes budžetā. Mēs aicinām ikvienu šajā laikā uz ceļa būt īpaši uzmanīgam, vienlaikus neaizmirstot par apdrošināšanu, kas šādos gadījumos kalpo kā sirdsmiera garants, ja tomēr radusies neparedzēta situācija,” uzsver Balcia Atlīdzību vadītāja Latvijā Alise Drava.
Skāde mājoklim – noplūduši griesti un ziemas vētru izraisīti bojājumi
Jaungada pirmajās dienās tiek saņemti arī pieteikumi par negadījumiem mājokļos. Visbiežāk tie saistīti ar kaimiņu izraisītām ūdens noplūdēm vai plīsušām caurulēm, kā rezultātā tiek bojāts griestu, grīdas vai sienu segums. Tāpat izplatīti ir arī vētras un spēcīga vēja izraisītie postījumi, ar kuriem daudzi saskārušies arī nule kā aizvadītajās brīvdienās. Eksperti apkopojuši padomus, kas var palīdzēt samazināt negadījumu riskus mājoklī gada pirmajās dienās un ziemas periodā kopumā.
• Pārbaudi sadzīves tehniku. Pirms došanās prom pārliecinies, ka veļas mašīna, trauku mazgājamā mašīna, boileri un citas ierīces ir tehniskā kārtībā, bet ilgākas prombūtnes gadījumā neaizmirsti noslēgt ūdens padevi.
• Rūpējies par mājokļa konstrukcijām – regulāri pārbaudi jumta segumu, notekcaurules, logus un balkonus, lai spēcīgs vējš vai sniegputenis neradītu to bojājumus.
• Uzmani temperatūru telpās. Īpaši svarīgi tas ir aukstā laikā un jo īpaši telpās, kur atrodas dažādas caurules, lai novērstu to aizsalšanu un plīšanu.
• Izmanto papildu drošības risinājumus. Apsver domu par ūdens noplūdes sensoru vai viedo ierīču uzstādīšanu, kas ļauj savlaicīgi pamanīt problēmas un samazināt zaudējumus.
• Pārskati apdrošināšanas segumu. Pārliecinies, ka mājokļa apdrošināšana sedz tev aktuālo, piemēram, vētras radītos bojājumus.
Slidenas ietves nesaudzē – no sastieptām potītēm līdz lauztām rokām
Pirmajā Jaungada nedēļā izplatīti ir nelaimes gadījumi, kas saistīti ar paslīdēšanu un kritieniem. Visbiežāk tiek traumētas potītes, ceļu un plaukstu locītavas, kas mēdz rezultēties gan ar sastiepumiem un izmežģījumiem, gan nopietniem lūzumiem. Traumas bieži tiek gūtas arī dažādu ziemas aktivitāšu laikā, jo cilvēki izmanto brīvās dienas, lai kārtīgi izbaudītu ziemas priekus – braukšanu ar ragaviņām, slēpošanu un slidošanu.
“Svētku laikā cilvēki vairāk pavada laiku kopā ar ģimeni un draugiem, izbaudot kustību prieku, kas ir jauki un apsveicami. Taču jāatceras par piesardzību – gan pārvietojoties ikdienā, gan aktīvajā atpūtā. Mūsu pieredze rāda, ka reizēm traumu var gūt pat šķietami nevainīgās situācijās, piemēram, slidinoties ar ragaviņām pa piemājas kalniņu. Tieši tāpēc apdrošināšana kļūst par būtisku drošības spilvenu negaidītos brīžos,” skaidro Alise Drava.