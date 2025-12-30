No nākamā gada mainīs autobusu kustības sarakstus Valkas pilsētā.
Novadu ziņas
Šodien 08:17
Pasažieriem jāņem vērā: no 6. janvāra Valkā mainīs autobusu kustības sarakstus
No nākamā gada 6. janvāra SIA "VTU Valmiera" mainīs autobusu kustības sarakstus Valkas pilsētā, informēja "VTU Valmiera" sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Bulmeistare.
Maršrutā Autoosta - Lugažu stacija - Autoosta slēgs reisu plkst. 4.50 no Valkas autoostas, tā vietā atklājot reisu plkst. 4.35 darba dienās.
Tāpat slēgs reisu plkst. 12.08 no Valkas autoostas, tā vietā atklājot reisu plkst. 12.10 piektdienās, sestdienās un svētdienās.
Tiks slēgts reiss plkst. 21.10 no Lugažu stacijas uz Valkas autoostu, tā vietā atklājot reisu plkst. 21.18 no Lugažu stacijas uz Valkas autoostu katru dienu. Šis reiss ir maršrutā Autoosta - Lugažu stacija - Autoosta plkst. 20.50 no Valkas autoostas.
Slēgs arī reisu plkst. 17.17 no Valkas autoostas sestdienās un svētdienās, tā vietā atklājot reisu plkst. 17.04 sestdienās un svētdienās. Savukārt piektdienās tas kursēs plkst. 17.17 kā līdz šim.