Otrdien Latvijā gaidāma snigšana un putenis; Kurzemē spēkā oranžais brīdinājums par vētru
Otrdien, 30. decembrī, Latvijas lielākajā daļā palaikam snigs, vietām Kurzemē un Zemgalē snigs stipri, kā arī putinās, brīdina sinoptiķi.
No rīta īpaši spēcīgs sniegputenis gaidāms Kurzemes dienvidrietumos, pie jūras turpināsies sniega vētra, iespējams pērkona negaiss, dienā vējš pierims.
Līdz plkst. 11 spēkā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra oranžais brīdinājums par vētru Kurzemes rietumkrastā, līdz vakaram valsts rietumu pusē spēkā dzeltenais brīdinājums par stipru snigšanu.
Starp mākoņiem daudzviet uzspīdēs saule. Vējš galvenokārt mēreni pūtīs no ziemeļiem, pēcpusdienā arī piekrastē vairs netiek prognozētas par 20 metriem sekundē stiprākas vēja brāzmas.
Maksimālā gaisa temperatūra būs 0..-5 grādi.
Rīgā diena varētu paiet bez lieliem nokrišņiem, pilsētas ziemeļos saglabāsies ziemeļvēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra nepakāpsies virs nulles.
Laikapstākļus nosaka ciklona rietumu mala. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 992 hektopaskāliem Krievijas pierobežā līdz 1001 hektopaskālam Kurzemes rietumkrastā.