Šodien 07:05
Sniegs un apledojums sarežģī satiksmi visā valstī: apgrūtināta braukšana pa visiem galvenajiem autoceļiem
Otrdienas rītā sniega un apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana ir pa visiem galvenajiem autoceļiem visā Latvijā, liecina "Latvijas valsts ceļu" (LVC) informācija.
LVC ceļu kartē kā vienīgais galveno autoceļu posms, pa kuru braukšanas apstākļi esot apmierināti, pašlaik ir iezīmēts Vidzemes šosejas posms no Siguldas līdz Augšlīgatnei, bet visos pārējos maršrutos jārēķinās ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem.
Arī pa reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā.
Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 125 ziemas dienesta tehnikas vienības.