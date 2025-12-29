FOTO: sirsnīgā gaisotnē izskanējis tradicionālais Vaska fonda labdarības koncerts “Gaismas saukšana”

Vaska fonda labdarības koncerts “Gaismas saukšana”
Sestdienas, 27. decembra, vakarā viesmīlīgajā Spīķeru koncertzālē izskanēja par labu tradīciju kļuvušais Pētera Vaska fonda tradicionālais Ziemassvētku labdarības koncerts “Gaismas saukšana”.
Koncertā, kurš notika jau vienpadsmito reizi un kuru apmeklēja pianists Daumants Liepiņš, flautiste Dita Krenberga, diriģents Atvars Lakstīgala, komponists Krists Auznieks ar kundzi, komponists Vilnis Šmīdbergs, koncertzāles “Cēsis” vadītāja Inese Zagorska, kulinārijas eksperte Ilze Auzere, kino zinātniece Anita Uzulniece, izdevēja Ligita Kovtuna u.c. sabiedrībā zināmi cilvēki, piedalījās jaunā operdziedātāja Etīna Emīlija Saulīte (soprāns), vijolniece Magdalēna Geka un pianists Rihards Plešanovs. Koncerta programmā skanēja Pētera Vaska skaņdarba “Castillo Interior” versijā klavierēm solo Latvijas pirmatskaņojums, Andra Dzenīša “Trīs Knuta Skujenieka dzejoļi”, Tālivalža Ķeniņa Divas solodziesmas soprānam un klavierēm un 1. sonāte vijolei un klavierēm, Olivjē Mesiāna “Tēma un variācijas” vijolei un klavierēm, Viļņa Šmīdber
Visi koncertā iegūtie līdzekļi tiks ziedoti jaundarbu pasūtinājumiem un latviešu kamermūzikas turpmākajai attīstībai.