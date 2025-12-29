Artūrs Kokars iecelts Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieka amatā
Par Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretāra vietnieku no 2026. gada 1. janvāra iecelts Artūrs Kokars, kurš līdz šim SM ieņēma Aviācijas departamenta direktora amatu. Kokara atbildības jomas ietver mobilitātes un pārnozaru, attīstības un finanšu plānošanas, investīciju, kā arī informācijas tehnoloģiju jautājumus.
Artūrs Kokars SM Aviācijas direktorā amatā strādā kopš 2021. gada aprīļa, gadu no 2024. gada janvāra viņš pildīja AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja pienākumus. Paralēli darbam SM Kokars ir Ventspils augstskolas docents. Pirms pievienošanās SM komandai, viņš bija valdes loceklis biedrībā “Latvijas Aviācijas Asociācija”, valdes priekšsēdētāja padomnieks VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, kā arī ieņēma vadošus amatus aviācijas nozares uzņēmumos. Kokaram ir doktora grāds (Ph.D) sociālajās zinātnēs, kas iegūts Ventspils augstskolā. Tāpat viņam ir maģistra grāds tiesībās un finansēs, kas iegūts Rīgas Juridiskajā augstskolā un profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, kas iegūts Ventspils augstskolā.
Atklātā konkursā uz valsts sekretāra vietnieka amatu tika saņemti 77 pretendentu pieteikumi, konkurss norisinājās divās kārtās.
Uz SM Aviācijas departamenta direktora amatu tiks izsludināts atklāts konkurss, savukārt par departamenta direktores pienākumu izpildītāju ir iecelta Signe Ķauķīte, kura līdz šim departamentā pildīja direktora vietnieces amatu.
SM 2025. gadā tika veikts ārējais audits, lai izvērtētu ministrijas funkcijas un to efektīvu darbību atbilstoši nozarē pēdējo gadu laikā notikušajām pārmaiņām. Pamatojoties uz audita gala ziņojumu, ministrijā ir veikta funkciju pārdale struktūrvienībās, identificētas jaunās iniciatīvas, kā arī veikta procesu pārskatīšana un nodarbināto amata pienākumu pārdale un pilnveide, tādejādi nodrošinot cilvēkresursu efektīvāku izmantošanu. SM jaunā struktūra stājas spēkā no 2026. gada 1. janvāra.