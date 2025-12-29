Foto: Smiltenes novada pašvaldība
Smiltenes novadā veiktas svarīgas izmaiņas aizliegumā kravu pārvadājumiem pa Raunas pagasta ceļiem
Saistībā ar Smiltenes novada pašvaldības izdoto rīkojumu, ar 2025. gada 25. decembri tika atcelts izsludinātais aizliegums kravu pārvadājumiem pa Raunas pagasta ceļiem.
Aizliegums bija izsludināts pamatojoties uz iespējamiem ceļu bojājumiem sliktu klimatisko apstākļu dēļ. Tas attiecās uz šādiem ceļiem:
- “Cīruļi–Atgāzes”;
- “Baiduņi - Rauna”;
- “Cimza - Dravēļi”;
- “Aukškāpi – Jāņaskola”;
- "Veģeri - Priedkalni";
- "Stādiņi - Andreņi"
Iepriekš aizliegums attiecās uz visām juridiskām un fiziskām personām, kuru transportlīdzekļiem vai to sastāviem pilna masa pārsniedz sešas tonnas un kuri izmanto nosauktos Drustu pagasta ceļus:
- mežistrādei;
- smagu kravu pārvadāšanai;
- lauksaimniecības zemju apsaimniekošanai.
Ar aktuālajiem pagaidu transporta masas ierobežojumiem uz pašvaldības autoceļiem iespējams sekot līdzi pašvaldības tīmekļa vietnē.