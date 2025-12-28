No nākamā gada maestro Raimons Pauls saņems mūža stipendiju
No 2026. gada Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) mūža stipendijas saņems vēl 12 kultūras jomas pārstāvji, un mūža stipendijas apmērs būs 390 eiro mēnesī, informēja VKKF pārstāve Ilona Skuja.
Mūža stipendijas no nākamā gada tiks piešķirtas Latvijas mākslas un dizaina profesionālei Helēnai Mednei, dokumentālā kino operatoram Gunāram Bandēnam, dokumentu, grāmatu, ādas un pergamenta restauratorei-meistarei Ārijai Ubarstei, kā arī rakstniecei, dzejniecei un dramaturģei Ingai Ābelei.
Stipendiju saņēmēju vidū ir arī dzejniece, dramaturģe un rakstniece Māra Zālīte, latviešu estrādes dziedātāja un mūzikas pedagoģe Aija Kukule, latviešu populārās mūzikas autors un pianists Raimonds Pauls, kā arī literatūrzinātniece, valodniece un publiciste Janīna Kursīte-Pakule.
Mūža stipendijas tiks piešķirtas arī teātra un kino aktrisei Indrai Briķei, laikmetīgās dejas aizsācējai Latvijā, modernās un raksturdejas pasniedzējai Olgai Žitluhinai, valsts emeritētajai zinātniecei Beatrisei Reidzānei, kā arī mākslas vēsturniecei Silvijai Grosai.