Spēcīgais vējš nogāzis sakaru torni Lapmežciemā
Svētdienas rītā, turpinot plosīties spēcīgajai vētrai, Tukuma novada Lapmežciemā vēja brāzmas nav izturējis un gāzies sakaru tornis, liecina aculiecinieku sniegtā informācija.
Sociālajos tīklos publicētajā video, kura autors ir Toms Birznieks, redzams, ka masīvā konstrukcija, nespējot pretoties vēja spiedienam, ir pārlūzusi un nogāzusies zemē.
Kā ziņots, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.
Aizvadītajā naktī visā Latvijā pūta brāzmains vējš, visstiprākās brāzmas tika fiksētas piekrastes rajonos - Liepājas ostā vēja ātrums sasniedzis 28,4 metrus sekundē (m/s), Ventspilī - 27,6 m/s, bet Daugavgrīvā - 25,9 m/s.
Svētdien vējainais laiks turpināsies, ziemeļrietumu un ziemeļu vējam saglabājoties brāzmās 15-19 m/s, bet piekrastē no rīta - līdz pat 25 m/s. Dienas gaitā vējš pakāpeniski pierims, prognozē sinoptiķi.