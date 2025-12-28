Drosmes pārbaude: skolotāji dodas nakts pārgājienā, lai apgūtu izdzīvošanas prasmes mežā
Atsaucoties AS "Latvijas valsts meži" aicinājumam, vairāk nekā 150 pedagogi pieteikušies tā dēvētajiem "drosmes pārgājieniem", lai gada tumšākajā laikā apgūtu orientēšanās un izdzīvošanas prasmes mežā. Ņemot vērā lielo pieprasījumu, izsludināti papildu pārgājieni janvārī un februārī, kuros brīvu vietu vairs nav, informē uzņēmums.
Pirmais pārgājiens, kas norisinājās deviņu kilometru garā maršrutā Ložmetējkalna apkārtnē pilnmēness laikā, jau ir aizvadīts. Lai nodrošinātu iespēju piedalīties plašākam pedagogu lokam, LVM ieplānojusi papildu pasākumus ziemas mijkrēslī 9. janvārī un 6. februārī, taču visas dalībnieku vietas tajos jau ir rezervētas.
Pasākuma laikā LVM mežierīcības meistara Kārļa Taukača vadībā skolotāji apguva praktiskas iemaņas – piemērotākās vietas un sausa iekura izvēli ugunskuram, uguns iekuršanu ar kramu un tās pareizu nodzēšanu. Tāpat dalībnieki mācījās orientēties mežā pēc stigām, atpazīt ēdamas dabas veltes ziemas apstākļos, kā arī iepazina kultūrvēstures liecības.
LVM vides izglītības vadītāja Līga Abizāre norāda, ka lielā atsaucība liecina par pedagogu gatavību "izkāpt" no ikdienas rutīnas. "Tumsā visas maņas kļūst spilgtākas, labāk apzināmies savas robežas un stiprinām izdzīvošanas prasmes. Tas ir īpaši būtiski, dzīvojot Latvijā, kur vairāk nekā pusi teritorijas sedz meži," uzsver Abizāre.
Pirmajā pārgājienā pulcējās skolotāji no visas Latvijas, bet visplašāk pārstāvēta bija Rīgas 49. vidusskola. Tās pedagoģe Jana Baltace dalību motivēja ar nepieciešamību izrauties no skolas telpām, lai iegūto pieredzi vēlāk nodotu skolēniem.
Pārgājieni tiek rīkoti sadarbībā ar Latvijas Bioloģijas skolotāju asociāciju. LVM vides izglītības programmas skolās īsteno kopš 2005. gada, ik gadu iesaistot aptuveni 20 000 skolēnu.