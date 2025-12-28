Vējam sasniedzot vētras spēku, bez elektrības palikuši tūkstošiem klientu: smagākā situācija Ogres, Siguldas un Ropažu novados
Svētdienas rītā, plosoties stipram vējam, kas piekrastē brāzmās sasniedzis pat 28 metrus sekundē, elektroapgāde traucēta aptuveni 7000 AS "Sadales tīkls" klientu, informēja uzņēmumā.
Ap plkst. 7.30 elektroapgādes traucējumi fiksēti galvenokārt piekrastes un centrālajos rajonos. Plašākie atslēgumi reģistrēti Ogres, Siguldas un Ropažu novadā.
Stiprs vējš radījis postījumus daudzviet Latvijā
Sestdien līdz plkst. 20 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis 41 izsaukumu uz spēcīgā vēja radīto postījumu vietām.
Līdz svētdienas rītam operatīvie darbinieki novērsuši jau 85 bojājumus, taču stiprais vējš turpina radīt jaunus defektus elektrotīklā. Uzņēmums norāda, ka sarežģītu un plašu bojājumu gadījumā elektroapgādes atjaunošana var prasīt ilgāku laiku. Kur tas iespējams, klientiem elektrības padeve tiek atjaunota pa saistītajām elektrolīnijām vēl pirms fiziskas bojājumu novēršanas.
"Sadales tīkls" brīdina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un netuvoties gaisvadu elektrolīnijām, ja tajās iekārušies koki, zari vai redzami pārrauti vadi. Par bīstamām situācijām nekavējoties jāziņo, zvanot uz diennakts bezmaksas tālruni 8404 vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam pa tālruni 112.
Aktuālajai situācijai elektrotīklā iedzīvotāji aicināti sekot līdzi "sadalestikls.lv" pieejamajā digitālajā atslēgumu kartē, kur arī iespējams pieteikt pamanītos bojājumus.
Jau ziņots, ka 27. decembra pēcpusdienā Latviju sasniedza spēcīga vētra. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs valsts rietumu daļā izsludinājis oranžo, bet centrālajos rajonos – dzelteno vēja brīdinājumu.