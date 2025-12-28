Dienas gaitā stiprais vējš pakāpeniski pierims; dažviet Latvijā gaidāms slapjš sniegs un lietus
Svētdien Latvijā turpinās pūst brāzmains ziemeļrietumu un ziemeļu vējš un vietām gaidāmi nokrišņi, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

Nedēļas pēdējā dienā vējainais laiks turpināsies, ziemeļrietumu un ziemeļu vējam saglabājoties brāzmās 15-19 metri sekundē (m/s), piekrastē no rīta - līdz 25 m/s. Dienas gaitā vējš pakāpeniski pierims. Atsevišķos rajonos gaidāmi nokrišņi, lielākoties slapjš sniegs un lietus.

Brīžiem uzspīdēs saule, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -1...+5 grādiem.

Rīgā dienas pirmajā pusē brīžiem gaidāmi nokrišņi, ik pa laikam debesis skaidrosies. Ziemeļrietumu, ziemeļu vējš saglabāsies brāzmās līdz 20-23 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra nebūs augstāka par +2...+4 grādiem.

