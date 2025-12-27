Rinkēvičs: ikdienas steigā bieži aizmirstam, cik mums ļoti ir paveicies
Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sarunā ar 360TV Ziņām paudis viedokli, ka cilvēkiem nevajadzētu novērtēt par zemu iespēju dzīvot brīvā Latvijā, uzsverot, ka ikdienas steigā nereti cilvēki domā tikai par negatīvo.
"Mums šobrīd ikdienas steigā un stresā ir jāsaprot - lai cik dažreiz liktos, ka ir slikti, ko daudzi ir teikuši, padomājam, kā varētu būt bijis, ja vispār nebūtu 18. novembra pirms nu jau 107 gadiem. Kā būtu bijis, ja mēs būtu kaut kādā Padomju savienības LPSR statusā. Vai mēs vienkārši tā runātu 30 un vairāk gadus latviski? Mēs izrāvāmies pēdējā brīdī un es domāju mums ir divreiz paveicies," stāsta viņš.
"Bieži vien saka, ka mēs agrāk bijām vienoti un saliedēti un kur tas viss ir palicis? Bet tas ir normāli, jo tādu vienotību visos jautājumos nevar noturēt. Tas, kas mums šobrīd pietrūkst līdz galam, ir spēja sarunāties, vienam otru uzklausīt un tomēr mēģināt vienoties par to, ko mēs darām, nevis nemitīgi pateikt, ka neesam mierā ar šo un to un beigās nedarām neko. Atkal, kad ir lielie pārbaudījumi, mēs apvienojamies, saliedējamies un spējam lietas izdarīt," uzskata prezidents.
Tāpat Rinkēvičs uzsvēra, ka valsts galvenais uzdevums šobrīd ir izdzīvot un attīstīties. "Redziet, šis ir vēlēšanu laiks. Tas ir sācies ātrāk nekā es būtu domājis," politisko balagānu par un ap Stambulas konvenciju komentēja prezidents. "Parasti priekšvēlēšanu aģitācija sākās aptuveni pusgadu pirms, ap martu. Un tad mēs redzam ļoti daudz priekšlikumus un piedāvājumus, kur partijas cenšas pozicionēties."
"Šobrīd tas ir sācies gadu pirms vēlēšanām. Sācies varbūt tāpēc, ka partijas saprot, ka tām iet švaki. Galvenais, lai mēs nepārvēršam šo diskusiju ārpus normāla rāmja, lai nesākam agresīvi vērsties viens pret otru personiskā līmenī un nesākam karot bezjēdzīgus kultūrkarus," norāda Rinkēvičs.
Mūsu valsts galvenais uzdevums ir izdzīvot un attīstīties, nevis risināt, kā kādreiz, viduslaikos, cik eņģeļi var nodejot uz kniepadatas galviņas. "Es neiesaistīšos politiskajās diskusijās, komentējot katru priekšlikumu, kas parādās saeimā," norāda viņš, sakot, ka prezidentam nemaz nav tādu tiesību.