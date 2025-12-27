Stiprā vēja dēļ saņemts 41 izsaukums
Sestdien līdz plkst. 20 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēmis 41 izsaukumu uz spēcīgā vēja radīto postījumu vietām, informēja dienesta preses pārstāve Viktorija Gribuste.
Lielākajā daļā gadījumu koki bija nokrituši uz ceļa braucamās daļas, bet dažos gadījumos - iekrituši elektropārvades līnijās.
Ventspilī, Lielajā prospektā, glābēji demontēja no piecstāvu dzīvojamās mājas atrautu jumta plāksni, bet Dienvidkurzemes novada Aizputē - stalažas, kuras bija atrāvušās no mājas sienas un draudēja nokrist uz ietves un brauktuves.
Kurzemē uz vēja nodarīto postījumu vietām saņemti 13 izsaukumi, Rīgas reģionā - 12, Vidzemē un Zemgalē - katrā pa sešiem, Rīgā - trīs, bet Latgalē - viens.
Lielākajā daļā gadījumu vēja radītās sekas likvidēja VUGD ugunsdzēsēji glābēji, bet mazliet vairāk nekā desmit gadījumos informācija par notikumiem tika nodota brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, informēja Gribuste.
Kā ziņots, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.
Naktī uz svētdienu ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni stipri un brāzmās visā valsts teritorijā sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos pat 25-28 m/s, prognozē sinoptiķi.