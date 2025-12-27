LVC brīdina autovadītājus par slideniem ceļiem Vidzemē un Latgalē.
Sabiedrība
Šodien 19:31
Brīdinājums autovadītājiem: bīstami braukšanas apstākļi uz galvenajiem ceļiem Latgalē
Sestdienas vakarā Latvijas austrumu daļā uz daudziem ceļiem veidojas apledojums, bet Rēzeknes apkārtnē braukšanas apstākļi atkalas dēļ ir ļoti apgrūtināti, liecina VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) apkopotā informācija.
Apledojusi ir Valmieras šoseja no Braslas tilta līdz Valkai, vairāki Vidzemes šosejas posmi, Daugavpils šoseja no Piekalniem līdz Latvijas robežai un visi valsts galvenie autoceļi Latgalē.
Savukārt dažu desmitu kilometru rādiusā ap Rēzekni ceļu stāvoklis ir īpaši slikts - LVC braukšanas apstākļu kartē tie iekrāsoti sarkani un norādīts, ka atkalas dēļ uz šiem ceļiem veidojas melnais ledus.
Daudzviet Latgalē un Vidzemē ir apgrūtināti braukšanas apstākļi arī pa reģionālajiem un vietējiem ceļiem.
Slidenie ceļu posmi tiek kaisīti.
Turpretim pa Tallinas šoseju, kā arī pa ceļiem Rīgas apkārtnē, Kurzemē un Zemgalē ap plkst. 19.15 braukšanas apstākļi bija apmierinoši, liecina LVC apkopotie dati.