LVĢMC izsludina dzelteno brīdinājumu par ūdens līmeņa paaugstināšanos Rīgā
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) izsludinājis dzelteno brīdinājumu par ūdens līmeņa paaugstināšanos Rīgā.
Paredzams, ka tuvāko stundu laikā Rīgā ūdens līmenis paaugstināsies līdz +115…+130 centimetriem.
Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 17 līdz svētdienas plkst. 6.
Dzeltenais brīdinājums nozīmē, ka var applūst plūdiem visvairāk pakļautās teritorijas.
Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastē stiprs vējš kopā ar augstiem viļņiem var izraisīt būtisku ūdens līmeņa paaugstināšanos.
Pārvietojoties plūdu apdraudētajās teritorijās, ir jāievēro piesardzība.
Kā ziņots, LVĢMC izsludinājis oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums ir spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.
Naktī uz svētdienu ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni stipri un brāzmās visā valsts teritorijā sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos pat 25-28 m/s, prognozē sinoptiķi.