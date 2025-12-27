Brāzmains vējš un nokrišņi svētdien skars visu Latviju
Naktī uz svētdienu un nedēļas pēdējā dienā Latvijā būs vējains un brāzmains laiks ar nokrišņiem, bet stiprais vējš pakāpeniski pierims svētdienas gaitā, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Naktī mākoņi turpinās aizklāt debesu lielāko daļu un daudzviet nesīs nokrišņus. Ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni stipri un brāzmās visā valsts teritorijā sasniegs 15-19 metrus sekundē (m/s), bet piekrastes rajonos pat 25-28 m/s. Minimālā gaisa temperatūra gaidāma -1...+4 grādu robežās.
Svētdien dienā vējainais laiks turpināsies, ziemeļrietumu un ziemeļu vējam brāzmās saglabājoties 15-19 m/s, piekrastē no rīta vēl līdz 25 m/s. Dienas gaitā vējš pakāpeniski pierims. Atsevišķos rajonos gaidāmi nokrišņi, lielākoties slapjš sniegs un lietus, brīžiem uzspīdēs saule, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -1...+5 grādiem.
Rīgā naktī būs mākoņains, palaikam gaidāms lietus un slapjš sniegs, bet dienā brīžiem būs nokrišņi un ik pa laikam debesis skaidrosies. Ziemeļrietumu, ziemeļu vējš naktī brāzmās sasniegs 23-26 m/s, bet dienā vēja ātrums būs līdz 20-22 m/s. Temperatūra galvaspilsētā naktī būs +2...+3 grādi, bet dienā - līdz +2...+4 grādiem, prognozē LVĢMC.