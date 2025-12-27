LGBT aktīvisti Rīgā pie Kazahstānas vēstniecības aizstāv seksuālo minoritāšu tiesības. FOTO. VIDEO
27. decembrī Rīgā, Kronvalda parkā, pretī Kazahstānas vēstniecībai Latvijā, notika solidaritātes protests pret Kazahstānas "LGBT propagandas" likumu.
Kopienas centrs "Maiznīca" saziņā ar Kazahstānas LGBT kopienu norāda, ka Latvijas iedzīvotāji Rīgā aicināti solidarizēties ar Kazahstānas kvīriem, tāpat kā tas jau darīts protestos Lietuvā, Polijā, Nīderlandē, Vācijā, Somijā un citviet.
Pulcēšanās notika pretī Kazahstānas vēstniecībai Latvijā, lai izrādītu spiedienu Kazahstānas valdībai no Latvijas iedzīvotājiem, kas ir daļa no starptautiskās kvīru un to atbalstītāju kopienas, norāda protesta rīkotāji.
Protestu uzraudzīja vairāki Valsts policisti un tas notika bez starpgadījumiem.
Viņi skaidro, ka 18. decembrī Kazahstānas parlaments apstiprināja likumprojektu, kas aizliedz "netradicionālu seksualitāšu un pedofilijas propagandu" medijos, literatūrā, pasākumos un jebkur citur.
"Šis likums ne tikai absurdi vienādo LGBT kopienu ar nelikumīgo pedofiliju, bet ir tiešs uzbrukums Kazahstānas LGBT kopienai un starptautiskām cilvēktiesībām, izmantojot arī Latvijai pazīstamo un politiķu izmantoto Kremļa "džendera ideoloģijas" dezinformāciju "bērnu aizsardzības" aizsegā, lai novērstu uzmanību no patiesām problēmām, instrumentalizējot naida kurināšanu pret kvīriem jau institucionalizētā veidā," uzskata akcijas organizētāji.
Tagad Kazahstānas prezidentam Kasimam Žomartam Tokajevam ir desmit līdz 30 dienas, lai likumu parakstītu tā izsludināšanai. Par "LGBT propagandas" likuma pārkāpšanu varēs piespriest naudas sodu un arī administratīvo atbildību.