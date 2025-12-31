Gada skaļākie noziegumi Latvijā.
112
Šodien 06:27
No luksusa pulksteņu zādzības līdz nežēlībai pret dzīvniekiem: gada skaļākie noziegumi Latvijā
Latvijā ik nedēļu tiek ziņots par dažādiem noziegumiem – sākot no veikalu laupīšanām un krāpšanām, beidzot ar vardarbīgiem noziegumiem, narkotiku tirdzniecību un citiem smagiem pārkāpumiem. Sabiedrība ne reizi vien ir šokēta arī par īpaši smagiem gadījumiem, kas kļūst par gada skaļākajiem tematiem, par kuriem runā plašsaziņas līdzekļi un sociālie tīkli.
Portāls Jauns.lv ir apkopojis 2025. gada nozīmīgākos noziegumus, par kuriem cilvēki visvairāk runāja — no bruņotiem laupījumiem un organizētās noziedzības lietām līdz pat šokējošiem vardarbības gadījumiem un citiem incidentiem, kas satricinājuši sabiedrību.