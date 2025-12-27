Sestdien Latvijā gaidāms stiprs vējš un slapjš sniegs
Sestdien dienā gaidāms mākoņains laiks un stiprs vējš, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) prognozes.
Debesis skaidrosies vietām. No rīta vietām austrumos, bet dienā jau daudzviet Latvijā brīžiem gaidāmi nokrišņi - lietus, slapjš sniegs, austrumos arī sniegs.
No rīta pūtīs mērens rietumu vējš, bet dienas laikā vējš pakāpeniski iegriezīsies no ziemeļrietumiem un daudzviet pastiprināsies brāzmās 15 līdz 18 metriem sekundē, piekrastē 20 līdz 23 metriem sekundē, bet vakarā jūras piekrastē arī līdz 26 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +2...+6 grādiem.
Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, taču brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs arī saule. No pēcpusdienas palaikam gaidāms lietus, vakarā arī slapjš sniegs.
No rīta Rīgā pūtīs mērens rietumu vējš, bet dienas laikā tas iegriezīsies no ziemeļrietumiem un brāzmās pastiprināsies līdz 20 līdz 22 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +4...+5 grādu robežās.
Sinoptiķi izsludinājuši oranžo brīdinājumu par stipru vēju sestdien un svētdien. Brīdinājums būs spēkā no sestdienas plkst. 11 līdz svētdienas plkst. 16.
Sestdien dienas vidū ziemeļrietumu, ziemeļu vējš rietumu un centrālajos rajonos pastiprināsies brāzmās 20 līdz 22 metriem sekundē, bet vakarā piekrastes rajonos vēja brāzmas sasniegs 25 līdz 28 metrus sekundē.
Vējš pakāpeniski sāks pierimt svētdien dienas otrajā pusē, prognozē LVĢMC.