Sestdien dienas pirmajā pusē gaidāmi nelieli nokrišņi
Sestdien naktī un dienas pirmajā pusē gaidāmi nelieli nokrišņi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Naktī mākoņi vietām centrālajos un austrumu rajonos atnesīs nelielu lietu, lokāli arī slapju sniegu. Ziemeļrietumu un rietumu vējš būs lēns līdz mērens, rīta pusē sākot pastiprināties. Sagaidāms, ka plašākā teritorijā būs labvēlīgi apstākļi, lai veidotos migla un dūmaka. Gaiss atdzisīs līdz 0...+5 grādiem, tikai austrumu rajonos gaisa temperatūra būs lielākoties negatīva.
Galvaspilsētā iztiks bez būtiskiem nokrišņiem, bet tik un tā mākoņu debesīs būs daudz. Ziemeļrietumu, rietumu vējš turpinās pūst lēni līdz mēreni. Minimālā gaisa temperatūra būs +4...+5 grādiem.
Sestdien dienas pirmajā pusē gaidāmi nelieli nokrišņi, bet uz vakarpusi, ar aukstākas gaisa masa ieplūšanu, gaisa temperatūra kritīsies un lietus pāries slapja sniegā, sniegā. Aukstajā gaisa masā virs līcī esošā siltā ūdens veidosies gubu mākoņi, kas turpinās nest nokrišņus plašākā teritorijā arī svētdien. Vietām centrālajos un austrumu rajonos veidosies pāris centimetrus bieza sniega sega. Brāzmainā vēja ietekmē redzamība snigšanas laikā būtiski pasliktināsies.
Sestdien rīta stundās pastiprināsies vējš no ziemeļrietumiem, rietumu vējš sāks pieņemties spēkā, brāzmās sasniedzot 17 līdz 22 metrus sekundē, bet pēcpusdienā piekrastes rajoniem jau varētu būt spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par ļoti stipru vēju, sākot no 25 metriem sekundē.
Gaisa temperatūra kā dienas, tā arī nakts laikā pārsvarā būs -1…+4 grādu robežās, vienīgi sestdienas dienā termometra stabiņš pakāpsies līdz +3...+7 grādiem.