VDD tiesībsardzei Palkovai piešķir pielaidi valsts noslēpumam
foto: Edijs Pālens/LETA
Tiesībsardze Karina Palkova.
Sabiedrība

VDD tiesībsardzei Palkovai piešķir pielaidi valsts noslēpumam

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Valsts drošības dienests (VDD) izsniedzis speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam tiesībsardzei Karinai Palkovai.

VDD tiesībsardzei Palkovai piešķir pielaidi valsts...

Arī VDD apstiprināja, ka izvērtējis tiesībsardzes atbilstību speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai. Par personas atbilstību noteiktajām prasībām speciālās atļaujas saņemšanai VDD informē tikai iestādi, kura iniciēja pārbaudi. Ievērojot personu datu aizsardzību, VDD nevar komentēt pieņemto lēmumu publiski.

Kā ziņots, Saeima septembrī tiesībsarga amatā apstiprināja Rīgas Stradiņa universitātes profesori, advokāti Palkovu.

Tēmas

SaeimaValsts drošības dienestsRīgas Stradiņa universitāte

Citi šobrīd lasa