Tiesībsardze Karina Palkova.
Sabiedrība
Šodien 14:33
VDD tiesībsardzei Palkovai piešķir pielaidi valsts noslēpumam
Valsts drošības dienests (VDD) izsniedzis speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam tiesībsardzei Karinai Palkovai.
Arī VDD apstiprināja, ka izvērtējis tiesībsardzes atbilstību speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam saņemšanai. Par personas atbilstību noteiktajām prasībām speciālās atļaujas saņemšanai VDD informē tikai iestādi, kura iniciēja pārbaudi. Ievērojot personu datu aizsardzību, VDD nevar komentēt pieņemto lēmumu publiski.
Kā ziņots, Saeima septembrī tiesībsarga amatā apstiprināja Rīgas Stradiņa universitātes profesori, advokāti Palkovu.