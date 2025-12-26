Diennakts laikā apturēti septiņi dzērājšoferi
Aizvadītajā diennaktī uz Latvijas ceļiem pieķerti septiņi transportlīdzekļu vadītāji alkohola reibumā, liecina Valsts policijas apkopotā operatīvā informācija.
Sešos gadījumos par braukšanu dzērumā sākti kriminālprocesi, kas nozīmē, ka šoferi bija stiprā reibumā vai bez tiesībām, vai bija izraisījuši avāriju.
Vienā gadījumā reibumā pieķertā transportlīdzekļa vadītāja organismā alkohola koncentrācija nepārsniedza 1,5 promiles, tāpēc viņš tiks cauri ar administratīvo atbildību.
Pa diviem transportlīdzekļu vadītājiem alkohola reibumā pieķerti Rīgas reģionā, Zemgalē un Latgalē, bet viens - Vidzemē. Kurzemē 24 stundu laikā nav reģistrēts neviens automašīnas vai motocikla vadītājs alkohola reibumā.
Divos no sāktajiem kriminālprocesiem pieņemts lēmums par automašīnas konfiskāciju, bet četros gadījumos tiks piedzīta naudas summa, kas var sasniegt pārkāpumā izmantotā transportlīdzekļa vērtību, liecina policijas apkopotā statistika par aizvadīto diennakti.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 434 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tostarp 170 par ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu.