Tirdziņi, kurus nākamgad varēs apmeklēt Smiltenē
Smiltenē nākamgad notiks pieci tradicionālie tirdziņi, kas pulcēs vietējos iedzīvotājus, amatniekus, mājražotājus, uzņēmējus un pilsētas viesus, informēja pašvaldība.
Tirdziņu sezonu atklās pavasara gadatirgus 18. aprīlī, kam sekos Līgo tirdziņš 20. jūnijā. Vasaras vidū, 18. jūlijā, Smiltenē notiks pilsētas svētku tirdziņš, savukārt rudenīgā noskaņā tirgotājus un apmeklētājus aicinās uz rudens gadatirgu 19. septembrī. Gadu noslēgs Smiltenes Ziemassvētku tirdziņš 19. decembrī.
Uzņēmējdarbības un tūrisma nodaļas vadītāja Santa Sinka informē, ka tirdziņos, sadarbojoties ar Smiltenes pilsētas Saimniecības pārvaldi un Smiltenes novada Kultūras centru, jau šogad īpaši piedomāts gan pie sezonāla vides noformējuma tirgus teritorijā, gan arī pie nelielas kultūras programmas, kas papildināja tirdziņu norisi un radīja patīkamu noskaņu. Arī turpmāk tirdziņus plānots veidot ne tikai kā tirdzniecības vietu, bet arī kā satikšanās un kopā būšanas notikumu pilsētā.
Tirdziņi Smiltenē ir nozīmīga pilsētas sabiedriskās un ekonomiskās dzīves sastāvdaļa, kas veicina vietējo uzņēmējdarbību, amatniecību un mājražošanu.
Arī nākamgad jāņem vērā, ka Smiltenes centra pārbūves darbu un satiksmes organizācijas izmaiņu dēļ pavasara un rudens gadatirgus laikā tirgus platība var būt mazāka nekā iepriekšējos gados.