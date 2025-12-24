"Rimi Rīgas maratona" Ziemassvētku skrējienā piedalījušies ap 400 dalībnieku
"Rimi Rīgas maratona" Ziemassvētku skrējienā piedalījušies ap 400 dalībnieku, lēš pasākuma organizatori.
Šodien plkst. 9 notika "Rimi Rīgas maratona" Ziemassvētku skrējiens.
Skrējiens tika atklāts pie Latvijas Nacionālās operas un baleta lielās egles. Skrējiena maršruts vispirms garām Brīvības piemineklim un pa Brīvības ielu nonāca Tērbatas ielā, turpināja ceļu līdz Miera ielai, lai tur pagrieztos virzienā uz tradicionālo Ziemassvētku skrējiena galapunktu - Mežaparku, kur bija paredzēta apgriešanās un skrējiens uz finišu, kas jau otro gadu atradās picērijā Buono Buono Miera ielā 10.
Skrējiena dalībniekus aicināja tērpties svētku noskaņās - Ziemassvētku tērpos, rūķu cepurēs, ziemeļbriežu ragos vai jebkurā citā tematiskā apģērbā.
Ikgadējais "Rimi Rīgas maratona" Ziemassvētku skrējiens šogad iesaistījās labdarības akcijā "Eņģeļi pār Latviju", kuru ik gadu rīko "TV3 Group Latvija" sadarbībā ar Bērnu slimnīcas fondu un atbalstītājiem.
"Rimi Rīgas maratona" organizatori apņēmās "Eņģeļiem pār Latviju" ziedot 10 eiro par katru svētku skrējiena dalībnieku, cerot arī uz skrējiena dalībnieku individuālo atbalstu.
Lai arī kopējais trases garums bija 13 kilometri, dalībnieki pieveiktās distances garumu varēja regulēt paši, finiša virzienā apgriežoties jebkurā mirklī pa ceļam uz Mežaparku.